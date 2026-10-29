Пенсию удвоят с 1 ноября: депутат разъяснила детали о прибавке к выплатам

Ключевым основанием для сугубо индивидуального повышения страховых выплат остается возрастной рубеж. Речь идет о гражданах, справивших 80-летний юбилей.

Механизм и особенности ноябрьского перерасчета, по словам депутата, складываются из следующих факторов:

Размер и структура прибавки. В 2026 году базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости зафиксирована на уровне ₽9 584,69. При достижении 80 лет эта сумма автоматически удваивается до ₽19 169,38. С учетом надбавки по уходу за престарелыми гражданами (₽1 413,86) чистая сумма ежемесячной прибавки достигает ₽10 998,55.

Исключения из правил. Юбилейный перерасчет не положен тем 80-летним гражданам, которым ранее уже была оформлена I группа инвалидности, так как они уже получают фиксированную выплату в двойном размере. Повторного удвоения законом не предусмотрено.

Вид пенсии имеет значение. Автоматическая доплата полагается только получателям страховой пенсии по старости. На россиян, получающих социальные выплаты или пенсии по потере кормильца, эта норма не распространяется.