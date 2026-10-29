Пенсию удвоят с 1 ноября: депутат разъяснила детали о прибавке к выплатам
Бессараб: прибавка к пенсии в ноябре достигнет почти ₽11 тыс. для части россиян
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
С 1 ноября ряд российских пенсионеров станет получать ощутимую ежемесячную доплату — базовый размер увеличения составит ₽9 584,69, а с учетом доплаты на уход итоговая сумма превысит ₽10,9 тыс. Как разъяснила в беседе с REGIONS первый зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, перерасчет затронет тех, кто достиг преклонного возраста, однако право на выплату возникнет далеко не у всех.
Ключевым основанием для сугубо индивидуального повышения страховых выплат остается возрастной рубеж. Речь идет о гражданах, справивших 80-летний юбилей.
Механизм и особенности ноябрьского перерасчета, по словам депутата, складываются из следующих факторов:
- Размер и структура прибавки. В 2026 году базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости зафиксирована на уровне ₽9 584,69. При достижении 80 лет эта сумма автоматически удваивается до ₽19 169,38. С учетом надбавки по уходу за престарелыми гражданами (₽1 413,86) чистая сумма ежемесячной прибавки достигает ₽10 998,55.
- Исключения из правил. Юбилейный перерасчет не положен тем 80-летним гражданам, которым ранее уже была оформлена I группа инвалидности, так как они уже получают фиксированную выплату в двойном размере. Повторного удвоения законом не предусмотрено.
- Вид пенсии имеет значение. Автоматическая доплата полагается только получателям страховой пенсии по старости. На россиян, получающих социальные выплаты или пенсии по потере кормильца, эта норма не распространяется.
- Беззаявительный порядок. Обращаться с документами в Социальный фонд не требуется. СФР начисляет доплату автоматически со дня рождения, а первые повышенные деньги зачисляются уже в следующем месяце (пенсионерам, отметившим 80-летие в октябре, в ноябре доплатят и за дни прошедшего месяца).
Парламентарий подчеркнула, что ноябрьское повышение не является плановым индексированием для всех категорий, а носит строго точечный характер. В случае отсутствия ожидаемой прибавки пенсионерам рекомендуют уточнить в СФР свой вид пенсии и право на удвоение выплаты.