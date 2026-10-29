Губернатор Подмосковья проверил готовность экспозиции «Малевич. Простые фигуры» к открытию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Одинцовский округ проверил готовность экспозиции «Малевич. Простые фигуры» к открытию. Выставка начнет работу 30 октября в Звенигородском манеже и продлится до конца января.

В экспозиции будут представлены три легендарные работы художника из собрания Русского музея. Это «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест». Вместе с губернатором выставку осмотрели гендиректор Государственного Русского музея Аллоа Манилова и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Я надеюсь, что на выставку будут приходить люди, которые умеют думать и находить смыслы в вещах на первый взгляд простых, но вместе с тем и сложных. Благодаря команде Русского музея в Звенигороде представлена выставка знаменитых работ Малевича, а наши искусствоведы помогут посетителям глубже понять замысел художника. Это всегда интересно и полезно. Казимир Малевич много времени проводил в Подмосковье, и не случайно парк в Одинцовском округе носит его имя. Важно сохранять и развивать все русское — от матрешки и пастилы до сложных произведений искусства, в которых за простыми формами скрывается глубокий смысл», — отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 5/5

На выставке также представят воссозданную «Супрематическую архитектурную модель» 1927 года. При этом посетители смогут самостоятельно управлять перемещением супрематических элементов на цифровых экранах.

Подмосковье уже не первый год сотрудничает с Государственным Русским музеем. Ранее в Звенигороде с успехом прошли выставки Николая Рериха, Ивана Шишкина и мастеров русского пейзажа XIX–XX веков.

«Первооснова супрематизма современного искусства, созданная гением Малевичем, впервые показывается за пределами Русского музея, за пределами Петербурга. Это исторический момент. Выбор Звенигорода не случаен: Малевич был связан с этой землей, здесь многое рождалось и обдумывалось. Точно установить, где именно появилась идея „Черного квадрата“ или триптиха, невозможно, но связь художника с Подмосковьем очевидна», — отметила Манилова.

Михаил Ковальчук отметил важность диалога науки и искусства. Курчатовский институт давно сотрудничает с Подмосковьем и поддерживает в том числе,культурные проекты.

«Начало XX века стало временем великих научных открытий — рождения квантовой и ядерной физики. Ученые увидели, насколько сложен окружающий мир и что все вокруг состоит из простейших частиц. Малевич сделал нечто похожее в искусстве: свел изображение к базовым формам и показал, что из них можно создавать новый художественный язык», — сказал он.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Туризм и гостеприимство».

Ранее сообщалось, что в рамках поездки в Звенигород губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в спорткомплексе «Звезда» и в «Академии дзюдо».