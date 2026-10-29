Потепление ускорило рост смертности от жары на 36%

Глобальное потепление стало быстрее негативно влиять на здоровье людей по всему миру по сравнению с прошлым десятилетием. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет Lancet Countdown.

Ученые обнаружили: за последнее десятилетие крупные угрозы здоровью населения — включая мощные засухи и волны тепла — стали усугубляться быстрее. В результате количество человеческих потерь в год, связанных с жарой, выросло на 36% в период 2016–2023 годов относительно 2006–2015 годов. При этом антропогенное глобальное потепление стало причиной более чем 70% потерь в 2023 году и почти 3 млн. в 2016–2023 годах.

Также продолжают расти риски, связанные с водой. В 2025 году почти на 52% поверхности Земли как минимум в течение месяца наблюдалась экстремальная засуха — второй самый высокий показатель за всю историю. На 80% территории планеты с 2003 года отмечается смена климата в сторону более влажного или более теплого. Это может значительно повлиять на урожай, запасы питьевой воды и санитарию.

Ранее стало известно, что ученые нашли способ победить голод и климатический кризис.