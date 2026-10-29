Эксперт пищевой безопасности назвала главную ошибку на кухне с яйцами

Желание навести идеальный порядок и сполоснуть покупку сразу после возвращения из магазина может сыграть с хозяйками злую шутку. Как предупреждает доцент Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач, мытье полностью уничтожает естественный защитный барьер скорлупы, из-за чего яйца начинают стремительно впитывать бактерии и быстро портятся. Об этом сообщает RT .

Свежеснесенное куриное яйцо покрыто тончайшей органической пленкой — кутикулой, которая служит природным антисептиком. Она надежно закупоривает пористую структуру скорлупы, не позволяя микроорганизмам вроде сальмонеллы проникать внутрь, а внутренней влаге — испаряться.

Попытка отмыть скорлупу теплой водой или губкой смывает эту защитную оболочку. Поскольку скорлупа по своему строению напоминает губку, во время мытья влага под легким давлением буквально вдавливает грязь и бактерии в открытые поры. Вдобавок без кутикулы яйцо теряет углекислый газ и влагу, белок стремительно разжижается, и продукт приходит в негодность гораздо быстрее.

Чтобы продлить срок хранения, эксперт советует оставлять яйца в том виде, в каком они продавались, и складывать их в холодильник прямо в фабричной картонной упаковке. Такая тара не только страхует хрупкий продукт от случайных трещин, но и защищает поры от посторонних запахов — например, резких ароматов лука или рыбы, которые пористая скорлупа впитывает мгновенно.

Мыть яйца разрешено исключительно перед самым приготовлением, непосредственно перед разбиванием. Для этого лучше использовать теплую воду чуть выше температуры самого яйца, чтобы поры не сработали на всасывание бактерий. При желании можно применить слабый раствор пищевой соды. Оставлять вымытое сырое яйцо на хранение категорически запрещено — его нужно сразу пустить в дело.