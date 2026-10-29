Во сколько обходится кот: ветеринар из Подмосковья раскрыл честный финансовый расчет

Владельцы кошек до сих пор спорят, что лучше для питомцев — готовые смеси или домашняя еда. По словам подмосковного ветеринарного врача Ларисы Супниковой, здоровье кота зависит от баланса белков, жиров и витаминов, а не от громких надписей на упаковках. Специалист рассказала REGIONS , как выбрать правильный рацион, что должно быть в тарелке у питомца и во сколько обойдется его ежемесячное меню — от ₽6 тыс. до ₽10 тыс.

Хороший корм не обязательно самый дорогой, но он обязан соответствовать строгим правилам. На первом месте в составе всегда стоит мясо, а не мясная мука или злаки: кошки по своей природе хищники, и им нужен животный белок. Если на упаковке первыми идут кукуруза, пшеница или другие злаки, от покупки лучше отказаться. Также в качественном рационе должны быть указаны точные источники жиров, добавлены необходимые витамины и таурин.

Натуральное питание — это не еда со стола. Кормить кота приготовленным для него блюдом можно, но давать суп, котлеты или кусок жареной рыбы нельзя. Натуральное питание для кошки — строго сбалансированный рацион, который хозяин готовит сам. Его основа — мясо с добавлением определенных овощей, кисломолочных продуктов и специальных витаминных добавок. Просто варить курицу и давать ее каждый день нельзя: в одном мясе нет нужного количества кальция и других микроэлементов.

Многие хозяева думают, что если они сами едят здоровую пищу, то и коту можно дать кусочек вареной грудки, отмечает Супникова. Но кошка не маленький человек: ей нужны специфические аминокислоты, которые есть только в мясе и специальных добавках. Если просто кормить питомца тем, что вы едите сами, вы гарантированно заработаете ему проблемы с почками и костями, предупреждает ветеринар.

Рецепт на три дня для кота весом 4 кг. Понадобятся 600 г куриного филе или индейки, 200 г куриных сердец, 100 г отварной моркови или кабачка, 50 г нежирного творога или одно перепелиное яйцо. Мясо и сердца отварить в простой воде без соли и специй 15–20 минут, овощи — до мягкости. Все мелко порезать или пропустить через мясорубку, смешать мясо, овощи и творог. Самый важный шаг — добавить ветеринарную добавку с кальцием и таурином строго по инструкции, так как при варке часть полезных веществ разрушается. Готовую смесь хранить в холодильнике, перед подачей слегка подогревать до комнатной температуры.

Сколько стоит прокормить кота. Если выбрать качественные готовые корма супер-премиум класса, кот весом 4 кг съедает в день около 60–80 г сухой смеси — это ₽150–₽250 в день, или ₽4500–₽7500 в месяц. Натуральная еда по рецепту с хорошим мясом, субпродуктами и витаминами обойдется примерно в ₽100–₽200 в день, или ₽3 тыс.–₽6 тыс. в месяц. К этой сумме нужно прибавить наполнитель для лотка (₽500–₽1 тыс. в месяц), плановые прививки и обработку от паразитов (₽3 тыс.–₽5 тыс. в год, то есть ₽250–₽400 в месяц). В итоге минимальная комфортная сумма на содержание одного кота — ₽6 тыс.–₽10 тыс. в месяц, или от ₽70 тыс. до ₽120 тыс. в год. Внезапные визиты к врачу сюда не включены.

Главное правило экономии — не покупка дешевых кормов из супермаркета за ₽30 в день, а профилактика болезней, подчеркивает Супникова. Дешевые корма содержат слишком много соли и ароматизаторов, что ведет к мочекаменной болезни. Лучше потратить ₽200 в день на нормальное питание, чем потом платить ветеринарам ₽50 тыс. за капельницы и операции, говорит врач.

Что категорически нельзя давать кошке. Любую еду с человеческого стола с солью и специями, сладости, лук и чеснок. Нельзя давать кости, особенно трубчатые от курицы: они раскалываются на острые осколки и могут пробить кишечник. Молоко взрослым животным тоже не стоит: у большинства кошек оно вызывает расстройство пищеварения.

Кормление кошки — это не про вкусные кусочки, а про строгую биологию, добавляет Супникова. Если нет времени взвешивать граммы мяса и смешивать витамины, просто купите хороший готовый корм. А если любите готовить — делайте это правильно, чтобы пушистый друг прожил долгую и здоровую жизнь рядом с вами.