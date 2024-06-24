Фестиваль мотофристайла прошел в подмосковном Серпухове

Накануне в парке «Принарский» в городском округе Серпухов состоялись выступления команды мотофристайла FMX13. Мероприятие посетили более одной тысячи зрителей. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что в рамках выступления зрители наблюдали за выполнением сложнейших акробатических трюков. Мотоциклисты показали свое мастерство в прыжках с трамплина с элементами акробатики, а также в пируэтах в воздухе.

Напоминаем, что команда мотофристайла FMX13 была основана в 2007 году самым титулованным фристайл мотокросс райдером, уроженцем подмосковной Коломны, Алексеем Колесниковым. Он является чемпионом Европы и мира по этому виду спорта, а также чемпионом России.

Ожидается, что этим летом в Подмосковье команда FMX13 выступит еще дважды: в Коломне — 29 июня и в Сергиевом Посаде — 31 августа.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с кантемировцами и школьниками возложил цветы к памятнику «Слава героев-танкистов» в Наро-Фоминске.

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