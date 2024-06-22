Андрей Воробьев вместе со школьниками возложил цветы к памятнику в подмосковном Наро-Фоминске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с кантемировцами и школьниками возложил цветы к памятнику «Слава героев-танкистов» в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для города воинской славы это особо почитаемое место. В народе памятник еще называют «Три танка». Здесь установлены боевые машины ИС-3М, Т-34-85 и ИСУ-152 — стражи Отечества. Сегодня военнослужащие мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской дивизии также находятся на страже страны, принимая участие в СВО.

Кроме бойцов, в церемонии возложения цветов приняли участие выпускники Наро-Фоминской СОШ № 4. Это ближайшее учебное заведение к Кантемировской дивизии, там учится много ребят, у которых отцы находятся в зоне спецоперации.

«Вас очень хвалит командир, глава городского округа — говорят, вы самые активные, патриоты, да еще и отличники. Вы только что закончили школу, хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших ребят, которые успешно прошли испытания ЕГЭ. Надеюсь, что все планы, которые вы наметили, удастся реализовать. Нет никаких препятствий, когда есть желание», — сказал губернатор Воробьев в общении с подростками.

Среди тех, чей папа сейчас сражается с врагом — 11-классница Елизавета. Она активная участница олимпиад и конкурсов различного уровня, а также военно-патриотических мероприятий. Выпускница рассказала губернатору, что поступает в вуз по направлению «лингвистика».