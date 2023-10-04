Фестиваль народной культуры «Осенины» состоится в Богородском городском округе

IV Открытый окружной фольклорный фестиваль традиционной народной культуры «Осенины» пройдет в ближайшие выходные в культурном центре «Красный Электрик» в Богородском городском округе. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что данный фестиваль проходит в муниципалитете с 2019 года. Его целью является популяризация народного, фольклорного и казачьего творчества. На фестивале представят концертную программу, в которой примут участие ансамбли и солисты из Электростали и Богородского округа.

Помимо этого, для гостей организуют мастер-классы декоративно-прикладного творчества, выставку-ярмарку и фотозону. Также на фестивале посетители смогут приобрести пироги по авторским рецептам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерствам и ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».

Возрастное ограничение 0+