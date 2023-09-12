Губернатор Подмосковья поручил внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе»

Портал «Добродел» был и остается одним из главных каналов связи жителей региона и власти. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас там зарегистрированы порядка трех миллионов человек.

Тщательно относиться к обращениям, поступающим туда, глава региона поручил министерствам и ведомствам в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

«Никто из нас, я очень надеюсь, не будет закупоривать или избегать тех проблем, которые мы выявляем через «Добродел». Мы это делаем для того, чтобы видеть реальную ситуацию в территориях, а не для каких-то зеленых, красных или желтых зон», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона особенно подчеркнул, что с каждой неделей все больше людей входят в систему и подсказывают, на какие проблемные точки власти стоит обратить внимание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в ближайшее время в Подмосковье плотно займутся вопросами общественного транспорта и организацией парковок.