Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» пройдет в Подмосковье

В эту субботу в музее-заповеднике Усадьба «Мураново» в Пушкинском округе начнется фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут ярмарка ремесленных изделий и товаров народных промыслов, выступления фольклорных коллективов Москвы и Подмосковья, в том числе, солистов областной филармонии и Государственного академического оркестра солистов областной филармонии «Русские узоры». Помимо этого, для участников фестиваля проведут народные игры и мастер-классы, литературную программу, а также организуют покос травы на Барском лугу усадьбы. Подробности о мероприятии размещены на сайте. Оно пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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