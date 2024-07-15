Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» прошел в Пушкинском округе

Более трех тысяч человек посетили фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» в музее-заповеднике Усадьба «Мураново» в Пушкинском городском округе. Об этом заявили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках праздника прошла ярмарка, на которой можно было ознакомиться с уникальными товарами мастеров, каждый из которых хранит культурные традиции. Также для участников были организованы многочисленные народные игры и мастер-классы. Гости смогли попробовать свои силы в декупаже, росписи пряников, а также в создании текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и других видах ремесел.

Ярким событием фестиваля стал покос травы на Барском лугу. Украшением фестиваля стали выступления солистов Московской областной филармонии и Государственного академического оркестра солистов Московской областной филармонии «Русские узоры».

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уже более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды.