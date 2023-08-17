В селе Кривандино городского округа Шатура в эту субботу пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый», сообщили в областном Минкульттуризме.

В нем примут участие свыше 180 мастеров из Московской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Ивановской, Тульской, Тверской, Смоленской и Ярославской областей. Для гостей проведут игры, экскурсию на мегалиты, народные развлечения, концерт и многое другие. Они также смогут приобрести изделия гончаров, кузнецов, специалистов по народному костюму, вышивке и прядению и других мастеров.

Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

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