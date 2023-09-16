Уже в восьмой раз в подмосковных Мытищах проходит Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы». Об этом сообщили в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Подмосковье, действительно, регион, в котором проживает много разных национальностей. И фестиваль „Подмосковье — территория дружбы“ мы проводим уже не первый год. Это еще одна возможность для всех почувствовать, что мы должны жить в уважении, относиться друг к друг с теплом и любовью. Подмосковье — большой дружный регион, он объединяет, потому что Подмосковье — это любовь!», — сказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

На площади перед ДК «Яуза» артисты творческих объединений со всего Подмосковья исполняют для зрителей национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах.

«Сегодня здесь представлены, конечно же, не все народности, но все они принимают активное участие в жизнедеятельности нашего Подмосковья, нашего государства, а также в специальной военной операции — сражаются бок о бок на передовой, как в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Московской области Рушан Аббясов.

На площади у дома культуры установлены специальные домики-стенды, где для гостей развернута выставка национального прикладного искусства. Среди экспонатов — предметы народных промыслов России, Азербайджана, Армении, Дагестана, Татарстана и Мордовии.

В одном из стендов расположился настоящий «Русский дом», где любой желающий мог познакомиться с техникой письма на бересте и больше узнать о берестяных грамотах. Также гости знакомились с приемами письма гусиными перьями, вжившись в роль знаменитых поэтов, и историей русского алфавита. А вечером в «Русском доме» пройдет мастер-класс по росписи тарелок в народном стиле.

Гости праздника могут принять участие в мастер-классах по танцам, вязанию, вышивке, бисероплетению и приготовлению национальных блюд, а также сыграть в настольные игры. Кроме того, всех желающих угощают пловом и горячим чаем.