Фестиваль «Плыви, Россия» прошел в подмосковном Звенигороде на берегу Москва-реки

Более пятисот человек посетили фестиваль водных видов спорта «Плыви, Россия» в Звенигороде в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Целью данного фестиваля является объединение всех спортивных клубов, занимающихся сплавами, для развития и популяризации водного туризма, поскольку это направление является одним из самых перспективных для привлечения туристов в регион.

Программа началась с праздничного сплава, приуроченного ко Дню России. В нем приняли участие более 80 участников в сопровождении российских флагов. Также организаторы мероприятия подготовили для гостей развлекательную программу: сплав на каяках, сапах и байдарках, спортивные мастер-классы, а также презентацию от представителей водных видов спорта.