Фестиваль подростковых театральных студий прошел в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» состоялся практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДРОСТКИРОССИИ. В мероприятии приняли участие жители столичного региона в возрасте 12–18 лет.

«Фестиваль подростковых театральных студий «Подмостки России» – это особый проект, помогающий детям, в том числе с инвалидностью, стать частью общества. Он развивает коммуникативные навыки, учит командной работе и приобщает ребят к культуре», - отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В ходе фестиваля для подростков организовали образовательную программу, в рамках которой подростки научились создавать спектакли и использовать ИИ для разработки персонажей и построения сюжета, освоили базовые техники актерской игры. Мастер-классы провели именитые эксперты, в том числе генеральный продюсер «Okko» и член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Гавриил Гордеев.

После этого участникам нужно было сымпровизировать — разделившись на команды, за час подготовить мини-спектакли. Для этого можно было использовать нейросети.

В результате были образованы три команды. Так, команда «12 месяцев» поставила спектакль на тему дружбы и предательства, команда «Белый конь» — на тему интернет-мошенничества, команда «Бегемоты» — на тему буллинга.

В общей сложности с января вместе с Федеральным подростковым центром в восьми регионах России прошло 16 аналогичных мероприятий. Общее число их участников превысило 1,5 тыс. человек.

