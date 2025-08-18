Фестиваль поэзии и песни «Анатолий Ветров собирает друзей» прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие вокалисты, цирковые артисты, чтецы, музыканты.

Так, 17-летний Никита — студент Пушкинского музыкального колледжа по классу оперного пения, внук артиста Московской эстрады Евгения Голенских — исполнил «Загорянский вальс» на стихи Ветрова.

Выступили и воспитанницы преподавателя вокального коллектива «Резонанс» Дарьи Орешкиной и солистки «Резонанса» и руководителя «Молодой гвардии Единой России» в Королеве Алены Баженовой — Дарья Разина и Дарья Скрипак.

Также в число выступивших вошли цирковые артисты Мытищинского коллектива «Тафилир», 8-летние скрипачки «Трио Глиэр», 7-летняя жительница Реутова София Захаркина.

Жительница Загорянки Вера Шатилова и поэт Игорь Пичужкин поделились воспоминаниями о Ветрове. Руководитель Лобненской студии «Глагол» Лариса Токун и Надежда Воробьева выступили со своими стихотворениями. Заслуженный деятель культуры Подмосковья Елена Лазуткина представила ветровскую песенную классику — «Песню о Москве», «Слава Подмосковью!» и «Листопад». Кроме того, выступили барды Олег Осетров, Олег Самсонов, Геннадий Денисов, Станислав Пак.

В завершение фестиваля прозвучали стихотворение «Российский запах» и гармонь Андрея Иванкова из Щелково с объединившей всех «Катюшей».