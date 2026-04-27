«900 млн налоговой, 7 лет колонии»: экс-муж Лерчек лишился миллиарда и не жалуется на условия в СИЗО

Семейный скандал блогеров Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обрастает новыми судебными миллионами. Чекалин выплатил налоговой колоссальную сумму — 900 миллионов рублей. Примечательно, что сам блогер не жалуется на условия содержания в СИЗО. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Напомним, в середине апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Его признали виновным в выводе более 251,6 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

То есть, по сути, в легализации доходов. Защита блогера уже подала жалобу на приговор. 900 миллионов, выплаченных налоговой — это попытка смягчить приговор и доказать свою «добросовестность» перед государством.

