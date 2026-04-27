Многие автомобилисты, планируя путешествия, запасаются бензином впрок — благо, в глубинке с заправками бывает туго. Однако не всякая канистра подходит для этих целей, а нарушение правил транспортировки горючего может влететь в копейку. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Для личных нужд разрешается взять с собой не более 240 литров бензина, при этом объем одной канистры не должен превышать 60 литров. Использовать можно только заводские емкости, предназначенные для нефтепродуктов, либо сертифицированные баки. Пластиковая бутылка из-под воды или старая канистра из-под масла — не годятся. За попытку сэкономить на таре выпишут штраф от 2000 до 2500 рублей. Но это еще не все. Злостное нарушение может привести к лишению водительского удостоверения на срок до полугода.

Важно помнить и о том, что сотрудники автозаправочных станций по инструкции не имеют права заливать бензин в несертифицированную тару. Поэтому, даже если вы нальете «в ту самую бутылку» тайком, вас могут остановить инспекторы. И тогда уже не отвертеться.

Специалисты советуют: если уж нужно везти топливо, приобретите специальную металлическую или пластиковую канистру, предназначенную для ГСМ. Это не только сэкономит ваши нервы и деньги, но и обезопасит путешествие.

