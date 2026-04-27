«Зеркальная дата» и хлеб-соль: в Московской области открыли свадебный сезон

26 апреля 2026 года, в одну из самых красивых «зеркальных» дат года, в Московской области стартовал новый свадебный сезон. Центром романтического торжества стал город Подольск. Церемония прошла у подножия величественного храма Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы, которая давно завоевала славу одной из самых живописных и востребованных площадок для выездных регистраций брака в регионе. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Главными героями праздника стали 5 пар, для которых этот день стал началом семейной жизни. В отличие от привычных церемоний в ЗАГСе, выездное мероприятие в Дубровицах получилось по‐настоящему особенным: организаторы дополнили официальную часть элементами старинных русских свадебных традиций. В воздухе витал аромат свежеиспеченных караваев, гости и молодожены услышали народные песни и шутки, которые гармонично сочетались с торжественным звучанием марша Мендельсона.

Заместитель министра социального развития Московской области Ольга Малахова отметила растущую популярность выездных регистраций в регионе. Молодоженам предлагают около 75 локаций: от парков и старинных усадеб до современных отелей и музеев. Цифры подтверждают тренд: на новый свадебный сезон в Подмосковье уже подано более 14 тыс. заявлений.

Выбор места для открытия сезона был не случаен. Храм Знамения в Дубровицах — настоящая архитектурная жемчужина, которая притягивает влюбленные пары своей атмосферой и живописными видами. Как отметили организаторы, Подольск входит в число лидеров по популярности у молодоженов наравне с Серпуховом и Домодедовом.

