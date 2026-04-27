Как вкусно приготовить шашлык из баранины: проверенный рецепт от шеф-повара

Шашлык из баранины — это классика кавказской и восточной кухни, которая давно полюбилась и в России. Чтобы шашлык получился сочным, ароматным и мягким, важно выбирать ягнятину и не использовать для маринада слишком много уксуса. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал шеф-повар Алексей Логинов, назвав идеальный рецепт шашлыка из баранины.

Какое мясо выбрать

По его словам, лучше всего для шашлыка подходит молодая баранина (ягнятина). Мясо должно быть розово-малинового цвета, с небольшим количеством светлого жира.

«Идеально подходит поясничная часть, окорок, корейка или шея. Нарезайте мясо поперек волокон кубиками размером 3-4 сантиметра», — сказал он.

Рецепт маринада и приготовление

Эксперт назвал способ приготовления шашлыка из баранины, чтобы мясо получилось сочным и вкусным.

«Нужно нарезать баранину, удалить лишний жир и пленки. Сложите в глубокую миску. Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить. Добавить к мясу, слегка помять руками, чтобы лук дал сок», — сообщил Логинов.

Как рассказал шеф-повар для приготовления маринада нужно выжать сок лимона, добавить аджику, чабрец, соль, перец, растительное масло. Влить минеральную воду, она сделает мясо особенно мягким. Все тщательно перемешать.

«Оставьте мясо мариноваться в холодильнике на 3–5 часов или на ночь. Насаживайте кусочки шашлыка на шампуры по 4–5 штук, чередуя с луком. Жарьте на хорошо прогоревших углях без пламени до румяной корочки со всех сторон примерно 15–20 минут, периодически переворачивая. Подавайте шашлык горячим с лавашом, свежей зеленью, например, кинзой, укропом, петрушкой по вкусу, овощами и соусом на основе граната или томатов», — посоветовал собеседник издания.

Ингредиенты:

баранина — 1 килограмм;

лук репчатый — 3-4 штуки;

чеснок — 3-4 зубчика;

лимон — 1 штука;

аджика острая — 1 столовая ложка;

чабрец — 1 чайная ложка;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — 2 столовые ложки;

минеральная газированная вода — 200-300 миллилитров.

Советы от шеф-повара

Не использовать для маринада слишком много уксуса или кислоты — это сделает мясо жестким.

Не передерживать баранину на огне, потому что она быстро теряет сочность.

Для остроты можно увеличить количество аджики или добавить немного свежего чили в маринад.

