«Я обещала воспитать дочь так, чтобы тебе понравилось»: Погодина на прощании с Пимановым раскрыла семейную тайну

В Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с продюсером и телеведущий Алексеем Пимановым, на которую пришли десятки людей, чтобы отдать ему, пишет The Voice. И хотя все знали, что у Пиманова осталась вдова, актриса Ольга Погодина, именно на этой траурной церемонии она раскрыла семейную тайну, о которой публика ранее не догадывалась.

Погодина, которая с трудом сдерживала слезы, выступила перед собравшимися и призналась, что у них с Алексеем есть маленькая общая дочь.

«Я благодарна тебе за каждую секунду, проведенную вместе. Я обещаю воспитать нашу дочь так, чтобы тебе понравилось», — сказала она, обращаясь к покойному мужу.

Эти слова, полные боли и любви, тронули всех присутствующих. Для самой Ольги, которая была третьей супругой Пиманова, эта утрата, по ее словам, стала самой страшной трагедией в жизни.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Ему было 64 года. Проститься с легендарным телеведущим программы «Человек и закон» пришли многие известные люди: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущая Елена Малышева, актер Леонид Якубович, актриса Елизавета Арзамасова, актеры Станислав Бондаренко и Алексей Чадов, хоккеист Вячеслав Фетисов и другие.

