«Ты меркантильный и клянчишь деньги»: Гном Гномыч назвал старшего брата Егора недостойным фамилии Плющенко

Скандал вокруг Евгения Плющенко и его старшего сына Егора Ермака перешел в новую, еще более острую фазу. Недавно 13-летний сын фигуриста и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко (Гном Гномыч), которому уже 13 лет, опубликовал видеообращение, в котором жестко высказался о своем 23-летнем брате, обвинив его в меркантильности, пишет The Voice.

По словам Александра, Егор постоянно просит клянчит деньги у их отца, хотя при этом отказывается от личных встреч и не стремится наладить нормальное общение.

Фото: [ Евгений Плющенко со старшим сыном Егором Ермаком/соцсети ]

Александр напомнил, что Егор сам не пришел на встречу, когда отец приглашал его на ледовое шоу, и что, несмотря на жалобы о поношенных вещах, он получал дорогие подарки от матери — Яны Рудковской.

«Моя мама по твоей просьбе подарила телефон и компьютер последней модели. Почему ты это не рассказал?» — заявил Александр.

13-летний фигурист добавил, что Егор не достоин носить фамилию Плющенко.

«Ты не добился успехов в спорте, постоянно меняешь увлечения, а мы с братьями Батуриными зарабатываем сами с четырех лет», — сказал подросток.

Накануне Егор Ермак дал откровенное интервью, в котором обвинил отца в том, что тот не помогал им с матерью материально, не уделял ему внимания и не хотел общаться. Кроме того, молодой человек заявил, что не хочет брать фамилию звездного отца из-за его отношения.

В 2005–2008 годах Плющенко был женат на социологе Марии Ермак. Их сын Егор по решению суда получил фамилию матери. В 2009-м году Евгений женился на Рудковской. В этом браке родились двое сыновей — Александр и Арсений (от суррогатной матери).

Ранее актриса Людмила Поргина вступилась за старшего сына Евгения Плющенко после его интервью.