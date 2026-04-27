«В тяжелые моменты видно, кто тебя действительно поддерживает»: муж Виктории Дайнеко перенес тяжелую операцию

В семье российской певицы Виктории Дайнеко произошло серьезное испытание: ее муж, Беркели Овезов, с которым она сыграла свадьбу всего год назад, перенес сложное хирургическое вмешательство на позвоночнике, пишет The Voice. После операции мужчина пока не может передвигаться самостоятельно и нуждается в постоянном уходе и поддержке.

Беркели Овезов, муж Виктории Дайнеко

Сама Виктория, которая известна своей открытостью и любовью к семье, в этот непростой период не отходила от мужа ни на шаг. Она поддерживала его как морально, так и физически, находясь рядом в больнице и дома.

Овезов, в свою очередь, отметил, что именно в такие трудные моменты становится ясно, кто действительно дорожит тобой и готов прийти на помощь. Он выразил искреннюю благодарность заведующему отделением нейрохирургии и всему медицинскому персоналу, которые боролись за его здоровье.

«Жизнь часто преподносит неожиданные повороты. То, что казалось стабильным, может измениться в один миг, и к этому важно быть готовым — и морально, и практически», — заявил бизнесмен в личном блоге», — отметил супруг артистки.

Поклонники Дайнеко выразили поддержку и пожелали Беркели скорейшего выздоровления. Сама певица также обратилась к нему в соцсетях с теплыми словами, пообещав всегда быть рядом.

