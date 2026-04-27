Дом под защитой ученика Христа: благословенный Патриархом мурал рисуют, несмотря на атаки ВСУ

В Краснодарском крае, который последние дни подвергается массированным атакам беспилотников, нашлось место для удивительной культурной стойкости. В Туапсе, несмотря на опасность, художники продолжают создавать мурал с изображением одного из ближайших учеников Христа. Телеканал «СПАС» сообщает, что проект, благословленный самим патриархом Кириллом, решили не останавливать даже тогда, когда небо над городом стало неспокойным. Почему именно Симон Канонит и как стена обычной многоэтажки превращается в оберег для целого побережья, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История черноморского побережья России и история православия на этой земле переплетены настолько плотно, что разделить их уже невозможно. Именно поэтому епископ Сочинский и Туапсинский Герман предложил украсить городской пейзаж ликом не абстрактного героя, а реального святого — Симона Канонита. В православной традиции он известен как один из двенадцати апостолов, тот самый, кто первым увидел, как Христос превращает воду в вино в Кане Галилейской. С тех пор его считают защитником семейного очага и, как верят местные жители, особым покровителем этих южных земель.

Идея нашла живой отклик у администрации Туапсе и, что важнее, у обычных горожан. Жители многоквартирного дома на улице Красина, на чьей стене и должен появиться святой образ, активно поддержали проект. Подготовка фасада кипела весь март, а с прошлой недели за кисти взялись художники-иконописцы Сергей и Наталья Олейники. Работа требует ювелирной точности и огромной выдержки, ведь изображение будет внушительных размеров.

Фото: [ ТВ СПАС и Бориса Корчевникова ]

Но именно в тот момент, когда работа вступила в активную фазу, ситуация накалилась до предела. Волна агрессивных атак дронов на Туапсе со стороны Украины докатилась до гражданской инфраструктуры. Казалось бы, логично было свернуть работы и переждать опасность. Однако организаторы и исполнители приняли иное решение. Несмотря на сложные условия и реальную угрозу жизни, а также благодаря искренней поддержке горожан, которые видят в этом мурале не просто украшение, а небесную защиту, процесс решено не прерывать.

Сердца многих людей в Туапсе и за его пределами сейчас обращены к апостолу Симону. Местные жители верят: пока образ святого появляется на стене, город находится под особым присмотром. Мурал в Туапсе — это не просто граффити, это молитва, написанная красками, и напоминание о том, что культура и вера продолжают жить даже под шум моторов вражеских дронов.

