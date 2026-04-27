В Кашире летом запустят новый завод по выпуску конструкций для строительства
Производство домокомплектов запустят в Кашире в 2026 году
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Кашире летом 2026 года планируется запустить новое производство конструкций для строительства. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Объект возводится на территории ОЭЗ «Кашира». В реализацию проекта вложили 2,8 млрд рублей инвестиций.
Площадь завода составляет около 28 тыс. кв. м. На данный момент степень строительной готовности объекта составляет 92%.
На заводе будут производить стеновые панели и плиты перекрытий из бетона для многоквартирных домов, частного жилья и социальных объектов. С вводом объекта в округе появится около 300 новых рабочих мест.
