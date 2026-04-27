В Кашире летом запустят новый завод по выпуску конструкций для строительства

В Кашире летом 2026 года планируется запустить новое производство конструкций для строительства. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится на территории ОЭЗ «Кашира». В реализацию проекта вложили 2,8 млрд рублей инвестиций.

Площадь завода составляет около 28 тыс. кв. м. На данный момент степень строительной готовности объекта составляет 92%.

На заводе будут производить стеновые панели и плиты перекрытий из бетона для многоквартирных домов, частного жилья и социальных объектов. С вводом объекта в округе появится около 300 новых рабочих мест.

