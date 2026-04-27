Риск рака и отказа поджелудочной: врач рассчитала «безопасную дозу» шашлыка

Майские праздники в России — это запах дымка, зеленая трава и, конечно, шашлык. Но то, что делает выезд на природу настоящим ритуалом, при неумеренном потреблении может привести в больничную палату. Угроза панкреатита, сбои в работе желчного пузыря и даже риск онкологии — таков букет последствий от слишком щедрой порции жареного мяса. Диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS объяснила, сколько шашлыка можно съесть без вреда для желудка и почему курица лучше свинины.

Проблема большинства майских пикников не в качестве мяса и даже не в погоде. Главная напасть — глаза, которые больше живота. Когда шашлык шипит на решетке, а вокруг веселые компании, отказаться от добавки почти невозможно. Но организм, как говорит диетолог, имеет свое мнение на этот счет.

По словам врача, здоровому взрослому человеку за один раз достаточно съедать не более 150–250 граммов готового шашлыка. Если перевести на понятный язык, это 2–3 куска. Превышение этой нормы, по словам Ольги Рединой, прямой путь к панкреатиту, нарушениям работы желчного пузыря и, что самое пугающее, к повышению риска развития онкологических заболеваний. Впрочем, для фанатов спорта и тех, кто проводит на ногах весь день, есть послабление: верхняя граница для физически активных людей может доходить до 400–500 граммов.

Но мало знать норму, важно еще и выбирать правильное сырье. Диетолог расставила приоритеты: на первом месте курица и индейка — они легче всего усваиваются и не нагружают желудочно-кишечный тракт. Рыба, особенно жирная, тоже хороша: она быстро переваривается и снабжает организм полезными омега-3 кислотами. А вот с говядиной и свининой стоит быть осторожнее, особенно с жирными кусками. Идеальная альтернатива или полезное дополнение — овощи и грибы. Они снижают калорийность блюда и помогают переваривать мясо.

И наконец, главный секрет здорового шашлыка — это его окружение на тарелке. Свежие огурцы, помидоры, петрушка и укроп улучшают переваривание и снабжают организм клетчаткой. Листовые салаты и квашеная капуста стимулируют работу кишечника. А вот от жирных соусов, майонеза и горы хлеба диетолог советует отказаться. Лимонный сок или легкий маринад на основе кефира или йогурта помогают усвоить белок гораздо лучше. Майские праздники — это отдых для души, но не испытание для поджелудочной железы.

