«Новостройки проигрывают»: россияне назвали главные критерии при выборе жилья

Большинство россиян, приобретая квартиру, не планируют переезжать в ближайшие полтора десятилетия. Согласно исследованию, 53 процента респондентов намерены прожить в новом жилье более 15 лет. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Еще 12 процентов рассчитывают провести здесь 10–15 лет. Лишь 12 процентов планируют съехать через пять лет, а 23 процента вообще не задумываются о сроках.

Какие критерии важнее всего для такой долгосрочной покупки? Лидирует стоимость и условия ипотеки — так ответил 41 процент опрошенных. На втором месте — транспортная доступность (24 процента), на третьем — безопасность района (17 процентов).

Экология и близость школ с поликлиниками набрали лишь 12 и 6 процентов соответственно. То есть людей больше волнует, как добраться до работы, чем-то, где учится ребенок. Хотя, возможно, для многих это взаимосвязанные вещи.

Интересно, что «вторичка» по-прежнему популярнее новостроек: 41 процент покупателей выбирают жилье на вторичном рынке и только 29 процентов — строящееся жилье.

