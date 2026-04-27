Более 20 контейнерных площадок обновят в Городском округе Пушкинский

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочее совещание, ключевыми темами которого стали ликвидация последствий непогоды и системное обновление инфраструктуры по обращению с отходами. Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов представил отчет о текущей ситуации, сделав акцент на переходе коммунальных служб в режим повышенной готовности и планах по благоустройству на текущий год.

Апрельский снегопад внес коррективы в работу городских служб, заставив мобилизовать все имеющиеся ресурсы. В приоритетном порядке дорожники и коммунальщики сосредоточились на расчистке подходов к социальным объектам, остановочным павильонам и тротуарам. Усиленный режим затронул и энергетиков: специалисты «Мособлэнерго» и «Россетей» в оперативном темпе устраняют локальные сбои в электроснабжении, вызванные капризами погоды.

Параллельно с борьбой со стихией в округе подводят итоги общеобластного субботника, прошедшего 25 апреля. Масштабная уборка объединила сотни волонтеров, сотрудников местных предприятий и неравнодушных жителей, что позволило оперативно очистить парки и дворы от сухих веток и скопившегося за зиму мусора. Этот импульс чистоты получит логическое продолжение в виде технической модернизации городской среды.

Кроме того, в 2026 году запланировано полное обновление 22 контейнерных площадок. Учитывая, что всего в округе насчитывается около 2,5 тысячи таких объектов, точечная реновация станет важным этапом в формировании современного облика территорий.

Особое внимание власти уделяют вопросам безопасности, так как с 20 апреля в Подмосковье официально начал действовать особый противопожарный режим. Максим Красноцветов подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил обращения с огнем, напомнив о категорическом запрете на сжигание сухой травы и мусора вне специально отведенных зон, что особенно актуально в период активного весеннего благоустройства.