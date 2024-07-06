Фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел в подмосковном Егорьевске

Фестиваль семейных ценностей «Семейный круг», посвященный Дню семьи, любви и верности, состоялся в подмосковном Егорьевске уже третий год. В этот раз он собрал жителей и гостей города на Соборной площади.

Вместе с артистами учреждений культуры участники танцевали под выступления лучших коллективов округа. Детям особенно понравились мастер-классы и ярмарка с интересными и вкусными товарами егорьевских мастеров.

Главной частью праздника стал общий хоровод. Организаторы показали, как танцуется народный танец краковяк, который еще больше поднял настроение гостям. Также в рамках фестиваля экскурсию по городу для всех желающих провел Егорьевский историко-художественный музей. Участники узнали много нового о городе, присмотрелись к зданиям, на которые ранее не обращали внимания, интересно провели время.