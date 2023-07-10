Фестиваль ремесленничества «Медленное ремесло» пройдет в Подмосковье

В ремесленной слободе Глушенковых, расположенной в Дмитровском округе, в эту субботу начнется фестиваль ремесленников «Медленное ремесло». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что для проведения фестиваля будут организованы площадки для ремесленников, которые будут мастерить своими руками различные вещи. Гости мероприятия смогут увидеть столярное, гончарное, кузнечное ремесленное творчество, узнать о ткацкой деятельности, каллиграфии, плетении и не только. Кроме того, для посетителей проведут мастер-классы. Зарегистрироваться для посещения фестиваля можно здесь.

Отметим, что он проходит при информационной поддержке регионального Минкульттуризма.

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