Фестиваль ретро-автомобилей прошел в Пущино

Сезон выставок клуба «Серпуховский уезд» стартовал на площади Центра культурного развития в Пущино. В мероприятии приняли участие владельцы ретро-автомобилей из столицы и Подмосковья, а также Тулы и Калуги.

На фестивале можно было увидеть классические немецкие и американские машины, а также знаменитые советские «Запорожцы», «Москвичи», «Жигули» и «Волги».

Все желающие могли узнать историю экспонатов и сфотографироваться с ними.

Также на мероприятии прошел концерт и был организован ретро-базар, где можно было купить предметы старины от значков до старинного патефона.