Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел под открытым небом в подмосковном Подольске

Даже дождливая по-осеннему прохладная погода не помешала провести масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», который состоялся в Подольске накануне. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Были не только жители этого округа, в гости приехали из Чехова, Лыткарино, Серпухова, Наро-Фоминска, Домодедова, Бронниц, Ленинского, Одинцова. Приятно, что в фестивале активное участие приняла наша молодежь — „Волонтеры Подмосковья“, региональный МГЕР, юнармейцы», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что насыщенный день объединил людей с самыми разными интересами. Свою программу представило набирающее популярность женское поп-трио «Собор» из Луганской Народной Республики. Рэпер РИЧ порадовал всех любителей этого стиля известными и новыми композициями. А популярная группа «Rasa» исполнила свои лучшие песни, которым подпевали все собравшиеся.

Любители подвигаться под зажигательную музыку разучили движения и исполнили танец вместе с гимнасткой и дэнс-блогером Евой Уваровой. Весь день на фестивале работали фотозоны, зоны для подвижных игр, лазертаг, а также мастер-классы «Руки России» и «Журавлик надежды».

Спортивную часть программы фестиваля представила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию заслуженный мастер спорта России Мария Громова. Она провела для всех желающих «Зарядку с чемпионом», а затем конкурс, в котором разыграли мерч фестиваля «Русское лето».

На фестивале в Подольске выступили самый сильный человек Москвы, мастер спорта по пауэрлифтингу Дмитрий Логунов, самый сильный человек Тульской области 2021-2022 Илья Четвергов, чемпион России по стронгмэну Егор Макаров. Богатыри поднимали и передвигали тяжести, сгибали в ладонях предметы из железа, а затем провели автограф-сессию и показывали желающим, как можно увеличить свою силу и объем мышц с помощью тренировок.

Поэтический жанр на фестивале представил Алексей Шмелев, который прочел стихи собственного сочинения. Поэт творит в жанре реализма, представляя свой авторский взгляд на явления повседневной жизни. За это его стихи особенно любимы и понятны аудитории. Свои лирические произведения в стиле шансон спел поэт и композитор Михаил Торохов, лауреат многочисленных музыкальных фестивалей и конкурсов, обладатель премии губернатора Красноярского края за вклад в развитие культуры.

Напоминаем, что проект «Русское лето. ZаРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России. В Подольске помощь в организации фестиваля оказывала местная администрация и региональное министерство информационных и социальных коммуникаций.