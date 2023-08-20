Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» состоялся в подмосковной Балашихе

«Мы очень рады, что Балашиха попала в перечень городов и сегодня здесь у нас проходит настоящий праздник культуры, искусства, танца, спорта. Мы объединяемся и проводим время в поддержку наших военнослужащих», — рассказал Никита Тарасевич, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха

Отмечается, что гостям фестиваля была предоставлена возможность записать свой видео-привет в специальной интерактивной кабине «Народного фронта». Теплые слова жителей Балашихи услышат ребята, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО. На площади перед Ледовым дворцом для жителей округа подготовили насыщенную программу, рассчитанную на зрителей разных поколений.

Особое внимание организаторы фестиваля обратили на его спортивную часть. На площадке фестиваля развернулось настоящее шоу богатырей и атлетов «Сильнейшая нация мира». Известные спортсмены-пауэрлифтеры и мастера единоборств, входящие во Всемирную богатырскую лигу, продемонстрировали чудеса силы и выносливости, быстроты и точности, искусство боя и военно-прикладных дисциплин.

Гвоздем фестивальной программы стал выход на сцену лидера легендарной группы «Парк Горького» Алексея Белова, известного всем своими хитами «Moscow calling», «Tell me why», «Bang». На сцену он вышел не один, а со своей спутницей жизни, заслуженной артисткой России, Ольгой Кормухиной. Она одна из самых любимых и востребованных певиц на российской сцене. Силу голоса, уникальный тембр Кормухиной жители Балашихи прочувствовали вживую. Кормухина никогда не поет под фонограмму, поэтому каждое ее выступление — всегда событие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.