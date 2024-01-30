Фестиваль «Самоварное настроение» пройдет в подмосковном Клину

В предстоящие выходные в Клину в парке «Сестрорецкий» состоится VII ежегодный фестиваль чаепития «Самоварное настроение», который познакомит посетителей с русскими чайными традициями. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что в этом году темой фестиваля стала «Карамельная история». Мероприятия начнутся с торжественного открытия в зоне амфитеатра. В 12:30 начнется конкурс по растопке самоваров на скорость, затем состоится церемония награждения участников. В 13:00 концертная программа продолжится при участии ансамбля «Борода Folk».

Гости фестиваля смогут посетить интерактивную выставку старинных самоваров из личных коллекций клинчан. Также все желающие смогут принять участие в конкурсах, играх и сделать памятные снимки в ярких тематических фотозонах. Во время проведения фестиваля будут работать зимние аттракционы.

Для всех гостей праздника организуют чайный фудкорт, где можно продегустировать ароматный чай и сладости, а также присоединиться к народным играм и забавам.

Возрастное ограничение 6+