Фестиваль «Сделано в Хотьково» пройдет в ближайщие выходные в Сергиево-Посадском округе

Уже в предстоящие выходные в этнопарке «Кочевник» в Сергиево-Посадском городском округе состоится фестиваль «Сделано в Хотьково». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что тема фестиваля «Хотьково — Гостеприимный город». Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2016 года. Оно задумано, как презентация творческих сил города и реализуется с целью развития городской и сельской территории округа, создания экосистемы креативных индустрий, развития внутреннего туризма и повышения интереса к родному краю.

В прошлом году организаторы расширили концепцию, включив в нее успешные туристические проекты хотьковских предпринимателей, проекты некоммерческих организаций и общественных объединений. Среди участников фестиваля этого года представители этно- и экотуризма — этнопарк «Кочевник» и экопоселение «Миродолье». А специальными участниками станут творческие коллективы из посольств Индии и Филиппин.

В программе фестиваля мастер-классы, выставка-продажа изделий художественных промыслов и ремесел округа, развлекательная программа от этнопарка «Кочевник», выставка декоративно-прикладного и станкового искусства местных художников, лекции по пермокультуре от экопроекта «Миродолье», различные лекции, а также ярмарка фермерской продукции местных производителей.

Возрастное ограничение 6+