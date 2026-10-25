Духовная чистота: В Церкви ответили на вопросы о канонических грехах

Священники захотели объяснить, что рукоблудие не входит в список смертных грехов

Общество

В ходе богословских дискуссий о нравственных нормах православным верующим были даны разъяснения по каноническому статусу рукоблудия. Священнослужители и теологи отметили, что Священное Писание Ветхого и Нового Заветов не выделяет данный акт в прямой перечень смертных грехов (куда традиционно относятся убийство, хула на Бога и нарушение заповедей о почитании родителей). Тем не менее, с точки зрения христианской аскетики и пастырского окормления, данная практика квалифицируется как проявление плотской страсти и нарушение внутренней целомудренности, препятствующее духовному совершенствованию. Об этом пишет автор Иван Михайлов, пишет МедиаПоток.

Канонический статус и пастырская оценка

  • Священное Писание и богословский контекст:
    • Буквальный текст: ветхозаветные и новозаветные тексты не содержат прямого упоминания и юридической квалификации рукоблудия как смертного греха;
    • Канонические смертные грехи: к категории тяжких прегрешений традиционно относятся лишение жизни, развратные действия, хула на Творца и непочтение к родителям.
  • Аскетическая практика и борьба со страстями:
    • Духовная чистота: христианская традиция рассматривает рукоблудие через призму аскетической дисциплины как уклонение от духовной чистоты и целомудрия;
    • Пастырский подход: священнослужители делают акцент не на формально-правовой оценке действия, а на преодолении плотских страстей и сохранении душевного мира верующего.

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