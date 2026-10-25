Духовная чистота: В Церкви ответили на вопросы о канонических грехах

В ходе богословских дискуссий о нравственных нормах православным верующим были даны разъяснения по каноническому статусу рукоблудия. Священнослужители и теологи отметили, что Священное Писание Ветхого и Нового Заветов не выделяет данный акт в прямой перечень смертных грехов (куда традиционно относятся убийство, хула на Бога и нарушение заповедей о почитании родителей). Тем не менее, с точки зрения христианской аскетики и пастырского окормления, данная практика квалифицируется как проявление плотской страсти и нарушение внутренней целомудренности, препятствующее духовному совершенствованию. Об этом пишет автор Иван Михайлов, пишет МедиаПоток.