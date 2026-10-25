Сбой в Забайкалье: электричество отключилось из-за ошибочной команды

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Чибисов в эфире программы «Тема недели» на телеканале «Россия 24» прокомментировал причину масштабного сбоя в энергоснабжении региона. По его словам, 20 октября отключение электричества в Чите и 10 округах произошло из-за ошибочной команды. Первые подключения начались уже через 20 минут, а полное восстановление подачи ресурса заняло не более 1,5 часов. В настоящее время расследование причин инцидента ведет специальная комиссия под руководством Ростехнадзора. Об этом пишет сетевое издание ChitaMedia.