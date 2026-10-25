Сбой в Забайкалье: электричество отключилось из-за ошибочной команды
ChitaMedia: названа причина отключения света в Чите и 10 округах Забайкалья
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Чибисов в эфире программы «Тема недели» на телеканале «Россия 24» прокомментировал причину масштабного сбоя в энергоснабжении региона. По его словам, 20 октября отключение электричества в Чите и 10 округах произошло из-за ошибочной команды. Первые подключения начались уже через 20 минут, а полное восстановление подачи ресурса заняло не более 1,5 часов. В настоящее время расследование причин инцидента ведет специальная комиссия под руководством Ростехнадзора. Об этом пишет сетевое издание ChitaMedia.
Хронология ликвидации сбоя и расследование
- Причины и охват аварийного отключения:
- Дата инцидента: 20 октября;
- География: 10 муниципальных округов Забайкальского края и город Чита;
- Причина: выдача ошибочной команды на отключение объектов электросетевого хозяйства.
- Сроки и порядок восстановления подачи ресурса:
- Старт запитки: первые потребители были подключены через 20 минут после сбоя;
- Завершение работ: максимальное время восстановления электроснабжения в Чите составило 1,5 часа благодаря ручному переключению подстанций аварийными бригадами;
- Разбирательство: комиссия во главе с Ростехнадзором проводит расследование обстоятельств подачи ошибочной команды.