Фестиваль «Серебристые облака» вновь соберет гостей в Кашире

С 4 по 5 июля в Кашире пройдет шестнадцатый по счету фестиваль «Серебристые облака» — яркий культурный и образовательный праздник.

Мероприятие посвящено наследию Николая Ивановича Гришина, выдающегося ученого-астронома и священнослужителя, который посвятил четверть века своей жизни изучению уникального атмосферного феномена — серебристых облаков. В этом году фестиваль также отмечает столетие со дня рождения Николая Ивановича.

Первый день, 4 июля, пройдет в формате деловой программы на базе Каширского краеведческого музея. В центре внимания — дискуссионная площадка с участием ведущих ученых, молодых специалистов, сотрудников Музея космонавтики, Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Центра дополнительного астрономического образования «Воробьевы горы» (Москва), космонавтов и энтузиастов астрономии. Посетителей ждут тематические мастер-классы, экспозиции и увлекательные экскурсии.

5 июля основное действие фестиваля «Серебристые облака» перенесется на живописную городскую набережную. Гостей ждет насыщенная праздничная программа с тематическими творческими зонами, интерактивными мастер-классами и запоминающимися фотозонами.

Вечерняя программа обещает быть особенно зрелищной: захватывающее научное шоу, спортивные состязания, концерт с участием лучших творческих коллективов Каширы, космическая разминка, интерактивная сессия «Тротуарная астрономия» — возможность пообщаться с астрономами и узнать о тайнах Вселенной, эффектное огненное представление и множество других сюрпризов.

Для удобства жителей и гостей округа просим обратить внимание на временное перекрытие улицы при движении к набережной. Альтернативные маршруты: улица Ильича и Пушкинская улица.