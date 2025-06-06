Фестиваль «Шкинь-Опера»: путешествие во времени и мир оперы в Коломне

14 июня живописная площадь усадьбы Бибиковых в селе Шкинь станет эпицентром культурных событий, где на сцену выйдут выдающиеся исполнители и артисты, готовые создать неповторимую атмосферу романтики и оперного великолепия.

Главной изюминкой фестиваля станет масштабная концертная программа «Мировая Опера», в которой примут участие известные коллективы: именитый Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, талантливый певец Леонид Овруцкий, популярная группа «Кватро», Государственный театр танца «Казаки России», женская хоровая группа Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», мужской хор «Русский формат» и другие яркие артисты.

Помимо впечатляющих музыкальных выступлений, фестиваль предложит развлечения на любой вкус: театрализованные представления, интерактивные зоны и гастрономические угощения. Вас ждет традиционный «Коломенский ряд», оживленная «Ярмарочная площадь» с аппетитной полевой кухней, сочным шашлыком и освежающим мороженым, книжная выставка «Литература», интеллектуальный шахматный клуб и захватывающие фехтовальные поединки. В образовательном павильоне «Кабинет» вас ждут познавательные лекции, а в инновационном VR-шатре – уникальная возможность совершить виртуальную экскурсию в прошлое, в атмосферу 1774 года.

Для тех, кто стремится максимально ощутить дух эпохи, будут открыты аутентичные исторические объекты: музей сельского быта, штаб фельдмаршала Румянцева, музей в колокольне храма и отряд Коломенских ратоборцев.

Старт мероприятия запланирован на 10:00. В 10:30 состоится торжественная встреча иконы Луганской Божьей Матери и молебен в храме. Концертная программа начнется в полдень.

Организаторы фестиваля «Шкинь-Опера» обещают незабываемые впечатления и полное погружение в мир музыки, исторических традиций и культурного наследия.

Возрастное ограничение: 0+