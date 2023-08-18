Фестиваль «Славянское подворье» соберет в Подольске тысячи участников

В следующее воскресенье городской округ Подольск ждет жителей и гостей муниципалитета на грандиозный фестиваль народного творчества «Славянское подворье».

Большой праздник культуры, песен, частушек, танцев и не только пройдет в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» в Подольске. Праздник соберет поклонников в 14 раз на «Певческом поле» в Дубровицах.

Гости торжеств смогут посетить эко-подворье и попробовать, а при необходимости и купить сельскохозяйственную продукцию. Любителям ярких впечатлений придется по вкусу прогулка по импровизированным Славянской и Трапезной улицы, где свои тематические площадки представят различные учреждения культуры муниципалитета. Для ценителей истории подойдет музейный квартал, а для любителей ремесел – тематическая ярмарка. Для детей же подойдет игровая зона с аттракционами.

Доброй традицией «Славянского подворья» стал гала-концерт лауреатов Межрегионального фестиваля «Троицкие обереги». На главную сцену поднимутся самые талантливые музыканты, а завершит действо Государственный академический русский народный хор имени М.Пятницкого.