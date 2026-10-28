Звезда «Ландышей» Ника Здорик сделала заявление о Стасе Пьехе

Womanhit: Здорик заявила, что не поддерживает связь со Пьехой после расставания

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

25-летняя звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик ответила на вопрос о том, поддерживает ли она связь с 36-летним певцом Стасом Пьехой после расставания, передает Womanhit.

Роман артистов длился в 2022-2023 годах, но завершился разрывом. Здорик была предельно откровенна: она не общается с бывшим возлюбленным.

Фото: [соцсети]

«Нет. Не общаемся. А зачем? У каждого своя жизнь. Но песни иногда слушаю!» — сказала Ника.

Таким образом, она признала, что творчество Пьехи ей по-прежнему не чуждо, хотя личные контакты полностью прекращены.

Кроме того, актриса рассказала о своей личной жизни. Сейчас она не замужем и не состоит в отношениях. При этом актриса Здорик отметила, что ей не нужны отношения «для галочки». По ее словам, она не видит смысла в союзе, который создается только ради статуса или внешнего впечатления.

Ранее актриса Ирина Безрукова объявила о расставании с возлюбленным.

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