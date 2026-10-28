Сбои в расписании: власти назвали причины задержек автобусов в Томске

Сбои в расписании: власти назвали причины задержек автобусов в Томске

Общество

В Томской области сохраняется серьезная проблема с кадровым обеспечением общественного транспорта: нехватка водительского состава на муниципальных и межмуниципальных маршрутах составила около 35%. Об этом интернет-редакции «Вести-Томск» сообщили в региональном департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи. В профильном ведомстве отметили, что кадровый дефицит затронул абсолютно всех перевозчиков области и отражает общероссийскую тенденцию. Несмотря на регулярные сбои в расписании из-за заторов и поломок техники, власти не планируют отменять действующие межмуниципальные маршруты в 2027 году. Об этом пишут «Вести-Томск».

Пассажирские перевозки в Томской области функционируют в условиях выраженного кадрового голода. По данным регионального Минтранса, текущий дефицит водителей автобусов достиг 35%, что непосредственно влияет на интервалы движения и регулярность рейсов. Проблема нехватки специалистов носит системный характер и в настоящее время рассматривается на уровне Министерства транспорта РФ. Помимо отсутствия нужного количества шоферов, на соблюдение графиков негативно влияют дорожные заторы, технические неисправности подвижного состава, аварийные ситуации и сложные погодные условия.

Сложившаяся ситуация вызывает активный отклик у местного населения. К концу октября 2026 года в профильный департамент поступило порядка 500 обращений от жителей области, касающихся работы общественного транспорта. Граждане предлагают корректировать действующие схемы движения и пересматривать расписание. Впрочем, специалисты ведомства при анализе сообщений зафиксировали высокий процент повторных жалоб, а также обращений общего характера, не содержащих конкретных предложений или указаний на точные факты нарушений.

Несмотря на существенные нагрузки на транспортную систему, региональные власти заверили, что оптимизация сети не приведет к сокращению направлений. В 2027 году отмена или ликвидация межмуниципальных маршрутов не планируется. Организация транспортного сообщения продолжит адаптироваться под развитие населенных пунктов и изменения пассажиропотока.

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