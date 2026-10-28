Медики Подмосковья провели для школьников мастер-класс по оказанию первой помощи

Специалисты подмосковной станции скорой помощи провели практический урок для школьников региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, реанимационная бригада Красногорской подстанции скорой помощи научила учащихся 8 класса Истринской средней школы имени Михаила Лермонтова оказывать помощь при несчастном случае.

Ребятам рассказали о разных видах жгутов и перевязочных пакетах. Также из научили накладывать шины и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию.

Помимо этого, школьникам объяснили, как останавливать кровотечения, что делать в случае обморока, травмы или ожога. Кроме того, им напомнили, как вызывать на место экстренные службы.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.