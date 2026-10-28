Санитарная авиация Московской области с начала 2026 года транспортировала около 650 пациентов

Санитарная авиация Подмосковья с начала 2026 года транспортировала около 650 пациентов, в том числе 356 детей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Санитарная авиация играет важную роль в оказании экстренной медицинской помощи, особенно когда счет идет на минуты. Во время полета авиамедицинские бригады обеспечивают постоянное наблюдение за состоянием пациента и контролируют жизненно важные показатели», — отметил он.

В области для этих целей используют три вертолета. Один из них госпитализирует детей в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. В составе авиамедицинских бригад — анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф Подмосковья.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.