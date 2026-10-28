Скорлупа фисташки в бронхах: как подольские хирурги спасли трехлетнего малыша от опасного кашля

Долгий кашель у трехлетнего жителя Подольска оказался вызван вовсе не простудой. Виновницей недуга стала фисташка, застрявшая в бронхах. Помощь малышу оказали врачи Подольской детской больницы в деревне Бородино, сообщил REGIONS.

Ребенка, которого продолжительное время мучил кашель, доставили в медучреждение. После обследования и постановки диагноза его положили в хирургическое отделение. Там специалисты провели бронхоскопию и извлекли инородное тело — скорлупу фисташки. Как выяснилось, она застряла на входе в главный левый бронх и находилась там несколько месяцев, вызывая постоянный кашель.

«Разобраться в причине коллегам-педиатрам удалось не сразу. Однако после анализа рентгеновских снимков, проведения дополнительных исследований и бесед с мамой появилось подозрение на наличие инородного тела в дыхательных путях, что в дальнейшем и подтвердилось», — рассказала заведующая хирургическим отделением ПДБ Евгения Полуконова.

После удаления скорлупы ребенку назначили комплекс противовоспалительной терапии. Лечение помогло полностью освободить просвет бронха, что впоследствии подтвердило контрольное исследование.

«Вокруг уже наблюдалась выраженная реакция тканей, перекрывавших просвет почти на две трети», — пояснила Евгения Полуконова.

Заведующая отделением напомнила: родители несут ответственность за своих детей и должны создавать для них безопасную среду, особенно в младшем возрасте.

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