В Раменской больнице спасли зрение мужчине с металлическим осколком в глазу

Врачи Раменской больницы спасли зрение мужчине с металлическим осколком в глазу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя, который во время работы с инструментом по металлу травмировал левый глаз: один из осколков отскочил и попал прямо в радужку.

Размер осколка составлял 2x1 мм. Пациента экстренно прооперировали. Врачи сделали микропрокол, специальным инструментом аккуратно «раскачали» осколок и вытащили его. Швы на роговицу накладывать не стали из-за риска развития астигматизма. Вместо этого на глаз наложили лечебную контактную линзу с бандажными свойствами.

Операция прошла успешно. После нее мужчина прошел курс антибактериальной и противовоспалительной терапии. На данный момент он выписан.

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