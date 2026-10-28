222 года назад Мытищи напоили Москву: как вода шла в столицу без единого насоса

28 октября 2026 года московскому водоканалу исполняется 222 года. Именно в этот день в 1804-м мытищинская вода впервые добралась до столицы по первому в России централизованному водопроводу, сообщил REGIONS.

По нынешним меркам способ был удивительным: вода шла сама. Архитекторы того времени спроектировали систему галерей, по которым она самотеком добиралась до бассейнов и фонтанов на московских площадях. Первый российский водопровод, берущий начало в Мытищах, обошелся без единого насоса. А до этого с водой в Москве дело обстояло критически.

К концу XVIII века город остро нуждался в чистой воде: колодцы загрязнились, а воду приходилось доставлять на лошадях из-за городской черты. В 1779 году Екатерина II подписала указ о строительстве водопровода и выбрала для него место у Громового ключа в Мытищах. Императрица любила бывать в Тайнинском, не раз отмечала там свой день рождения и пробовала воду из источника, который называли еще Святым. Ее считали целебной и применяли при лечении разных болезней.

Фото: [ Мытищинский историко-художественный музей ]

Прорыв стал возможен благодаря природным особенностям Мытищ: рельеф позволил пустить воду самотеком вплоть до Трубной площади в центре Москвы за счет естественного уклона. Руководил стройкой генерал-поручик Ф. В. Бауэр.

На возведение кирпичных галерей и акведуков выделили огромную по тем временам сумму — ₽1,1 млн. В работах участвовали сотни солдат, а строительство растянулось более чем на четверть века. Несколько раз его приостанавливали из-за войн, но 28 октября 1804 года подачу ключевой воды в центр Москвы торжественно открыли. Объемы поражали: из Мытищ в столицу поступало до 3,5 млн ведер в сутки.

Фото: [ Мытищинский историко-художественный музей ]

Более ста лет, вплоть до 1904 года, Мытищи снабжали водой всю столицу. Символом инженерной революции стал Ростокинский акведук через Яузу. Он сохранился до наших дней и попал на герб городского округа: на лазурном фоне изображены три арки акведука — дань уважения первому российскому водопроводу, без которого развитие Москвы могло бы остановиться.

Ранее сообщалось, что все объекты водоснабжения Подмосковья подключат к региональной цифровой системе.