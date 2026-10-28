Более 800 тыс. школьников Подмосковья проверили свои знания о правилах поведения на дорогах

Школьники Московской области приняли участие во Всероссийской онлайн- олимпиаде «Безопасные дороги». Свои знания проверили свыше 817 тыс. ребят, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Олимпиада проходила с 22 сентября по 25 октября при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ней принимали участие учащиеся 1–9-х классов. При этом дети из Подмосковья вошли в топ-3 по активности — участниками олимпиады стали 77% от общего числа школьников региона.

«Проект способствует освоению и закреплению навыков безопасного поведения на дорогах. Всего за семь лет проведения в олимпиаде приняли участие 34 млн участников. Ежегодный прирост числа участников — убедительное свидетельство востребованности и эффективности проекта. Такие инициативы помогают нам шаг за шагом двигаться к главной цели: сделать дорожное движение максимально безопасным для каждого жителя нашей страны», — подчеркнул зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о строительстве новых дорог и железнодорожных переездов в Подмосковье.