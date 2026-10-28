Школа плюс детсад: как устроят единый образовательный комплекс в Коломне

В Коломне на улице Добролюбова строят новый воспитательно‑образовательный комплекс лицея № 4. Как сообщили в администрации округа, в трехэтажном здании разместятся школа на 1100 учеников и детсад на 200 воспитанников, а на прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки.

Сейчас на объекте идут работы по устройству фундаментов, их гидроизоляции и возведению вертикальных конструкций цокольного этажа. По данным с площадки, там ежедневно трудятся 28 человек, задействовано восемь единиц техники — экскаваторы, погрузчики, манипуляторы и самосвалы. Рабочее совещание на стройплощадке провел Виктор Верещагин, врип Главы городского округа Коломна.

В комплексе оборудуют 44 учебных кабинета (в том числе 4 кабинета информатики), помещения для уроков технологии, два спортивных и актовый залы, современный пищеблок. Для дошкольников выделят отдельное пространство на 8 групп с музыкальным и спортивным залами и собственным входом.

Также в проекте — спортивное ядро, стадион и прогулочные зоны. Сдать объект планируют в 2028 году.