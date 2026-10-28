Житель Наро-Фоминска предстанет перед судом за обман иностранца при заключении военного контракта

Житель Наро-Фоминска предстанет перед судом за мошенничество в отношении уроженца Камбоджи, который заключил военный контракт. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Местный житель вместе с соучастниками в интернете связался с гражданином Камбоджи, который решил заключить контракт на прохождение воинской службы в ВС РФ.

Злоумышленники организовали прибытие иностранца в Подмосковье и открыли на его имя банковский счет. После этого они встретили его под видом военнослужащих и передали договор для подписания.

Когда потерпевшему на счет поступили выплаты в размере более 2 млн рублей, мошенники, используя внутрибанковскую доверенность, обналичили средства и похитили их.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело рассмотрит Наро-Фоминский городской суд. Дела в отношении соучастников были выделены в отдельное производство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО и их семьи.